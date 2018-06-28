Россия выступила за откровенный диалог с США по ДРСМД

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва выступает за откровенный и деполитизированный диалог с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Считаем, что для поддержания жизнеспособности ДРСМД требуется откровенный и деполитизированный разговор экспертов по существу накопившихся вокруг договора проблем, с прицелом на их разрешение. Но вновь отмечаем, что без достаточной политической воли со стороны США наполнить такую работу конструктивным содержанием вряд ли удастся", — сказал Рябков, выступая в Совете Федерации.

"Тем не менее, соответствующие усилия мы продолжим на всех уровнях", — подчеркнул Рябков.