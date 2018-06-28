Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию

БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Утверждение, что в Европе нет единого представления о решении миграционного кризиса, неверно, в ЕС все едины в желании сократить нелегальную миграцию, заявила, выступая в бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Многие говорят о том, что общеевропейского решения (миграционной проблемы — ред) не будет, мы уже три года его ждем. Хочу взять это утверждение в качестве аргумента, чтобы заявить, что это неверно. Все в Европе едины. Речь идет о том, чтобы сократить нелегальную миграцию и бороться с нелегальными перевозчиками", — сказала Меркель.