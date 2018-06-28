Россия надеется возобновить с США диалог по стратегической стабильности

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва рассчитывает возобновить диалог с США по стратегической стабильности и направила в Вашингтон свои предложения по времени проведения нового раунда, ожидает ответа, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наш диалог с США по стратегической стабильности, включая всю совокупность факторов, влияющих на ситуацию в этой сфере, то есть и стратегические наступательные вооружения, и ПРО, и высокоточные системы межконтинентальной дальности в обычном оснащении, перспектива появления оружия в космосе, ситуация с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и так далее, то такой диалог по этому комплексу вопросов мы возобновим", — сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что "российская сторона предложила американским коллегам конкретные временные рамки, когда следующий раунд такого диалога, после затянувшейся с сентября прошлого года паузы, мог бы состояться".

"Мы предложили и ждём ответа от американцев", — добавил Рябков.