Красный Крест отправил в Донбасс более 270 тонн гуманитарной помощи

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (318)

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила более 270 тонн гуманитарной помощи для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 16 грузовых машин со строительными материалами, гигиеническими и продуктовыми наборами общим весом более 274 тонн от Международного комитета Красного Креста", — говорится в сообщении ведомства.