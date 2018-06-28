На Украине вступил в силу закон о создании антикоррупционного суда

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. На Украине вступил в силу закон, который дает старт созданию в стране Высшего антикоррупционного суда.

Текст закона был опубликован в среду в парламентской газете " Голос Украины " и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Парламент Украины 21 июня принял закон о создании Высшего антикоррупционного суда, такое решение на заседании Верховной рады поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон является техническим и предусматривает старт процедуры создания антикоррупционного суда.

Верховная рада ранее приняла еще один президентский закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Закон подписал президент Украины, он был опубликован в официальной прессе и вступил в силу 15 июня. Порошенко ранее заявлял, что Верховная рада должна принять еще два закона для того, чтобы антикоррупционный суд заработал на Украине.