В МИД прокомментировали решение о расширении мандата ОЗХО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва сомневается, что Конвенцию о запрещении химического оружия и ОЗХО удастся сохранить в нынешнем виде после состоявшегося в среду голосования о наделении организации атрибутивными функциями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Участники специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проголосовали в среду в поддержку предложенного Великобританией проекта решения, расширяющего мандат ОЗХО. В частности, ОХЗО наделяется полномочиями по определению виновных в применении химического оружия. В поддержку такого решения выступили представители 82 делегаций, тогда как против — 24.

"Вчерашнее голосование на специальной сессии генеральной конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия — очень серьёзный удар по самой конвенции и по ОЗХО. Вопреки всем аргументам, которые выдвигала российская сторона и наши единомышленники, вопреки очевидной логике, что столь серьёзное решение нельзя принимать, просто голосуя тем или иным составом, все-таки Великобритания, США и примкнувшие к ним страны продавили, в том числе путём грубого нажима, данное решение, но последствия будут тяжелыми", — сказал Рябков.

По его словам, последствия принятого в среду решения "могут быть и будут очень тяжёлыми".

"Мы сомневаемся в возможности сохранения КЗХО и ОЗХО в том виде, в котором она существовала до сих пор. Но здесь очень многое зависит от того, каким будет практическое поведение группы стран (Великобритании, США и их союзников — ред.) и технического секретариата организации. Но руководство техсекретариата, к сожалению, тоже пошло на поводу у наших оппонентов", — подчеркнул замглавы МИД РФ.