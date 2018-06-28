Белоруссия и Украина планируют провести демаркацию границы до 2026 года

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия и Украина планируют провести демаркацию государственной границы до 2026 года, соответствующий план утвержден на заседании совместной демаркационной комиссии, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.
"Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в украинском Луцке", — рассказал Бычковский. По его словам, в настоящее время демаркация проходит параллельно на нескольких участках границы.
Практические работы начались в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками. Соглашение между правительством Белоруссии и кабинетом министров Украины об утверждении положения о демаркации госграницы вступило в силу в ноябре 2014 года.
По информации пограничников, госграница между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 километров на сухопутном участке, 325,9 километров на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.