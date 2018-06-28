Белоруссия и Украина планируют провести демаркацию границы до 2026 года

МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Белоруссия и Украина планируют провести демаркацию государственной границы до 2026 года, соответствующий план утвержден на заседании совместной демаркационной комиссии, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о завершении в ближайшее время демаркации украино-белорусской границы. В марте посол Украины в Минске Игорь Кизим сообщил, что комиссия по демаркации возобновила работу, подписан проект дорожной карты, однако серьезно стоит финансовый вопрос. Дипломат предположил, что процесс может завершиться после 2020 года.

"Перспективный план демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной на 2018-2026 годы утвержден на 17-м заседании совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии, которое прошло 26-27 июня в украинском Луцке", — рассказал Бычковский. По его словам, в настоящее время демаркация проходит параллельно на нескольких участках границы.

Практические работы начались в 2014 году с вынесения линии границы с делимитационной карты на местность и ее закрепления временными знаками. Соглашение между правительством Белоруссии и кабинетом министров Украины об утверждении положения о демаркации госграницы вступило в силу в ноябре 2014 года.

По информации пограничников, госграница между Белоруссией и Украиной составляет 1084,2 километров, из них 758,3 километров на сухопутном участке, 325,9 километров на водном участке (по рекам Днепр, Сож и Припять) и около 120 километров по зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прилегающая к госгранице территория труднопроходима, имеются большие площади, покрытые густыми лесами, болотами, небольшими озерами и разветвленной сетью мелиоративных каналов.