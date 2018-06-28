ВСУ два раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики два раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило два раза", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории ДНР пять мин калибром 120 миллиметров, произвели 70 выстрелов из бронетехники. В результате обстрелов в подконтрольном республике Докучаевске поврежден один дом.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 75 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.