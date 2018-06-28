В Шанхае мужчина зарезал двух школьников

ПЕКИН, 28 июн — РИА Новости. Вооруженный ножом мужчина напал на детей возле одной из школ в Шанхае, два ребенка погибли, еще один школьник и взрослая женщина пострадали, сообщает местная полиции.

Инцидент произошел в четверг днем в районе Сюэхуэй у ворот начальной школы. Вооруженный ножом мужчина напал на трех школьников и женщину. Несмотря на усилия врачей, двое детей скончались от полученных ранений, угрозы жизни женщины и еще одного пострадавшего ребенка нет.

Полиция с помощью прохожих задержала подозреваемого. Нападавшим оказался 29-летний безработный. По заявлению полиции, мужчина решил отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу.

За последнюю неделю это уже третий случай нападения на людей в Китае. В минувшую пятницу в городе Сиань вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров автобуса и прохожих, в результате два человека погибли, еще восемь пострадали. В понедельник в городе Яньтай мужчина на автопогрузчике начал умышленно крушить машины и сбивать людей, в результате один человек погиб, еще более десяти пострадали, полиция застрелила нападавшего.