США планируют сохранить численность военного контингента в Южной Корее

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее, передает агентство Рейтер.

"Недавнее решение приостановить американо-южнокорейские военные маневры "Ыльчи — Фридом гардиан" создает для наших дипломатов большую возможность договариваться, увеличивая перспективы мирного урегулирования на Корейском полуострове", — также сказал Мэттис в ходе визита в Сеул.

На прошлой неделе Южная Корея объявила об отмене военных учений под кодовым названием "Тхэгык" ради успешного продолжения диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian, или UFG).

Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 июня в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".