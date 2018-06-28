Конгрессмен-республиканец выступил за парламентский диалог России и США

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конгрессмен-республиканец от штата Калифорния Дана Рорабакер заявил РИА Новости, что приветствует парламентский диалог между Россией и США и выступает за то, чтобы у российских законодателей была возможность посетить с визитом Соединенные Штаты.

Рорабакер является членом комитета по международным делам палаты представителей США, а также возглавляет подкомитет по Европе и Евразии.

В начале июля группа американских сенаторов должна посетить Москву и Санкт-Петербург. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что приезд американских сенаторов и конгрессменов в Москву станет импульсом для возобновления межпарламентских связей, и Россия рассчитывает на организацию впоследствии ответного визита.

"Я определенно точно это приветствую", — сказал он, отвечая на вопрос, как он относится к возможности ответного визита российских законодателей в США.

По его словам, для РФ и США "настало время найти области для сотрудничества". "И их много. Это не только Сирия, и не только внешняя политика", — уверен американский конгрессмен.