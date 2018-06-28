Крупный пожар на складах в Алма-Ате ликвидировали

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Пожар, возникший в четверг утром на складских помещениях в микрорайоне "Кайрат" на окраине Алма-Аты, ликвидирован, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Сообщение о загорании складских помещений ангарного типа в Турксибском районе города поступило спасателям в 06.03 местного времени (03.03 мск). В 09.06 спасатели сообщили о локализации пожара на площади свыше 17 тысяч квадратных метров.

"В 10.46 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — сказал он.

По словам Иманкулова, в ходе тушения пожара вертолет Ми-171, оборудованный водосливным устройством, совершил 44 рейса, сбросив 132 тонны воды.

По окончательным данным, площадь возгорания составила 17 тысяч 380 квадратных метров.

По информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям, из 13 ангаров с продукцией народного потребления (шины, молочная продукция, масла и так далее) огнем были охвачены девять. Близкое расположение ангаров друг к другу способствовало быстрому распространению огня.