Депутат Европарламента назвал мэра Риги "прокремлевским политиком"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс выступил против участия в правительстве социал-демократической партии "Согласие", которой руководит мэр Риги Нил Ушаков, пишет Sputnik Латвия.
Последние парламентские выборы "Согласие" уверенно выиграла, но из-за ярлыка "прокремлевской" партии ее не пускают в правящую коалицию и не привлекают к формированию правительства.
Артис Пабрикс известен своими крайними антироссийскими настроениями. Ранее он возглавлял Минобороны Латвии, а затем и Министерство иностранных дел. При этом он не скрывает своей симпатии к ветеранам Латышского легиона СС — в 2013 году он заявил, что Латвия с "1940 года рада немецкому сапогу" на своей территории.
Шестого октября в Латвии пройдут очередные выборы в Сейм. Кандидатом в премьер-министры от "Согласия" был утвержден бывший министр образования и экономики Вячеслав Домбровский, недавно вступивший в партию.