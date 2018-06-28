Депутат Европарламента назвал мэра Риги "прокремлевским политиком"

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс выступил против участия в правительстве социал-демократической партии "Согласие", которой руководит мэр Риги Нил Ушаков, пишет Sputnik Латвия.

Пабрикс заранее убеждает латвийского президента Раймондса Вейониса не поручать "Согласию" формирование кабинета министров, несмотря на ее высокий рейтинг, объясняя это опасностью "передачи власти в руки прокремлевских политиков".

Последние парламентские выборы "Согласие" уверенно выиграла, но из-за ярлыка "прокремлевской" партии ее не пускают в правящую коалицию и не привлекают к формированию правительства.

Артис Пабрикс известен своими крайними антироссийскими настроениями. Ранее он возглавлял Минобороны Латвии, а затем и Министерство иностранных дел. При этом он не скрывает своей симпатии к ветеранам Латышского легиона СС — в 2013 году он заявил, что Латвия с "1940 года рада немецкому сапогу" на своей территории.

Шестого октября в Латвии пройдут очередные выборы в Сейм. Кандидатом в премьер-министры от "Согласия" был утвержден бывший министр образования и экономики Вячеслав Домбровский, недавно вступивший в партию.