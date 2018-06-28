Пентагон получил запрос на размещение мигрантов на границе с Мексикой

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США направило в Пентагон запрос о размещении до 12 тысяч человек в помещениях на американо-мексиканской границе, сообщается в заявлении военного ведомства.

"Министерство обороны получило запрос о содействии министерству внутренней безопасности в размещении и осуществлении ухода за семьями иностранцев численностью до 12 тысяч человек", — сообщил Пентагон.

По данным ведомства, министерство внутренней безопасности просит Пентагон найти или построить помещения для этих людей. В случае отсутствия готовых помещений предполагается, что Пентагон может построить объекты для размещения мигрантов в Техасе, Аризоне, Нью-Мексико и Калифорнии.

Министерство просит, чтобы площадь для 2 тысяч человек была доступна уже в течение 45 дней.

Как сообщалось ранее, в результате политики "нулевой терпимости" к незаконному переходу границы, которая реализуется в США с апреля, не менее 2,3 тысячи детей были разлучены с родителями и до сих пор содержатся отдельно от них, что вызвало возмущение в обществе. Под давлением общественности президент США Дональд Трамп 20 июня подписал миграционный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Однако пока неизвестно, каким образом будет происходить воссоединение семей и где их будут содержать.