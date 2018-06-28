Кандидаты в президенты Мексики завершили предвыборные кампании

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. Все четыре кандидата на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля всеобщих выборах в среду завершили свои предвыборные кампании – с четверга в стране запрещена политическая агитация.

Из всех кандидатов только представитель коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Андрес Мануэль Лопес Обрадор закончил публичные предвыборные мероприятия в столице страны – встречей со сторонниками на стадионе "Ацтека".

Еще два кандидата проводили финальные митинги в регионах: представитель коалиции "Все за Мексику", куда входят правящая Институционно-революционная партия (ИРП), партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия Мексики, Хосе Антонио Мид митинговал на севере страны в Монтеррее, а Рикардо Анайя от коалиции "Гражданский фронт за Мексику" (Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение") – в Гуанахуато. Независимый кандидат Хайме Родригес Хорхе вообще закончил кампанию прямым эфиром, в который мог позвонить любой желающий и задать вопросы.

Корреспондент РИА Новости побывал у стадиона "Ацтека", где за несколько часов до мероприятия начали собираться сторонники Лопеса Обрадора, лидирующего, по опросам общественного мнения, в предпочтениях избирателей перед выборами. Их привозили автобусами. Из-за плохо продуманной логистики люди под палящим солнцем проходили в одни единственные ворота, оставленные для входа. Однако в итоге чаша стадиона была полной.

Для Лопеса Обрадора это уже третья предвыборная кампания в борьбе за пост президента. В 2006 и 2012 годах он проиграл. Теперь же полон решимости взять реванш. "Это последняя кампания, последняя кампания в моей жизни. Но третья стала победной", — заявил сам кандидат.

Кандидат Мид в Монтеррее пообещал мексиканцам мир и спокойствие в случае победы. "Пусть не будет сомнений, эта кампания – большая надежда молчаливого и мирного большинства, которому нужны настоящие, здравые, последовательные и возможные решения, поэтому мы победим", – заявил Мид.

Анайя пообещал продолжить движение Мексики вперед. "Ты не один. Здесь – твой народ, и мы готовы идти вперед, чтобы строить мирную Мексику", — сказал кандидат.

В среду власти также объявили, что в день голосования 1 июля в стране будет действовать сухой закон.