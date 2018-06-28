На окраине Алма-Аты горят склады

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Крупный пожар начался в четверг утром на окраине Алма-Аты, загорелись складские помещения в поселке "Кайрат", сообщила журналистам руководитель пресс-службы городского департамента по чрезвычайным ситуаыиям Сандугаш Баймухамбетова.

"В 06.03 (03.03 мск) часов на пульт 101 поступило сообщение о горении складского помещения… Пожарные расчеты на месте производят тушение пожара", — сказала она.

Дополнительная информация, по ее словам, будет предоставлена позже.

По информации корреспондента РИА Новости, столб густого черного дыма, поднимающийся от места пожара, хорошо виден за много километров, его шлейф накрыл значительную часть города с населением около 2 миллионов человек.