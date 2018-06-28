США призвали страны Совбеза ООН ввести санкции против Ирана

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал страны Совета безопасности присоединиться к Вашингтону и ввести санкции против Ирана за "пагубное поведение" страны в регионе.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.