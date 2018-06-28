"Кошмар для Европы": немецкие СМИ оценили возможную сделку Трампа и Путина

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сделка между Россией и США в обход Европы может обернуться кошмарным сценарием для Европы и ослаблением НАТО, пишет немецкая газета Welt.
По мнению газеты, такое решение США может ослабить военную организацию и "поставить под вопрос ее основополагающие принципы". Отмечается, что при этом наступательные возможности Москвы не изменятся, а среди европейских государств особенно недовольными окажутся Польша и прибалтийские страны, постоянно заявляющие о "российской угрозе".
Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились о встрече Путина и Трампа в третьей стране. По его словам, президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.