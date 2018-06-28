Украину назвали лидирующей в Европе по запугиванию журналистов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина является "лидером" по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. Об этом на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес, пишет Strana.ua.
Кроме того, Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине. Гутьеррес привел в пример убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, уточнив, что по последнему случаю у следствия вообще отсутствуют подозреваемые.
Глава EFJ также заявил, что украинские власти продолжают использовать язык ненависти и запугивания по отношению к журналистам. В частности, он упомянул пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган, которая после "убийства" Аркадия Бабченко опубликовала список из 26 "зрадофилов", критиковавших правоохранительные органы.
"Убийство" Бабченко
В конце мая власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке у его квартиры. Однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение.
Позже в Киеве задержали и на два месяца заключили под стражу предполагаемого организатора покушения — украинского бизнесмена Бориса Германа.
Дело Вышинского
Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. В этот же день задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его заподозрили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от гражданства Украины.