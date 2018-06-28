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В мире

Украину назвали лидирующей в Европе по запугиванию журналистов

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (85)
02:1828.06.2018
(обновлено: 02:45 28.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЖурналист Василий Муравицкий на заседании Королёвского районного суда в Житомире. 1 июня 2018. Архивное фотоЖурналист Василий Муравицкий на заседании Королёвского районного суда в Житомире. 1 июня 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина является "лидером" по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. Об этом на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес, пишет Strana.ua.

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018. Архивное фото
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Согласно представленным главой EFJ данным, 14% нарушений в отношении журналистов по всей Европе совершены на Украине, тогда как средний показатель по другим европейским странам составляет всего 4% — Украина таким образом "лидирует" с огромным отрывом.

Кроме того, Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине. Гутьеррес привел в пример убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, уточнив, что по последнему случаю у следствия вообще отсутствуют подозреваемые.

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер
Украина также вошла в четверку стран Европы, где регулярно арестовывают журналистов. "Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму, — Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили на девять лет, и журналист Кирилл Вышинский", — сказал Гутьеррес.

Глава EFJ также заявил, что украинские власти продолжают использовать язык ненависти и запугивания по отношению к журналистам. В частности, он упомянул пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган, которая после "убийства" Аркадия Бабченко опубликовала список из 26 "зрадофилов", критиковавших правоохранительные органы.

Здание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Копенгагене украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости
Помимо этого, Гутьеррес затронул тему инсценировку убийства Бабченко. "До сих пор власти Украины не объяснили, зачем это было нужно. Все это по-прежнему непонятно. Ясно одно — Украина серьезно пошатнула доверие к себе… это безответственный акт", — сказал он, назвав инцидент "манипуляцией общественным мнением" и неуважением ко всем по-настоящему погибшим журналистам.

"Убийство" Бабченко

В конце мая власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке у его квартиры. Однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение.

Позже в Киеве задержали и на два месяца заключили под стражу предполагаемого организатора покушения — украинского бизнесмена Бориса Германа.

Дело Вышинского

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. В этот же день задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его заподозрили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Поговори мне тут
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Поговори мне тут
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от гражданства Украины.

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