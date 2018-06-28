Украину назвали лидирующей в Европе по запугиванию журналистов

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украина является "лидером" по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. Об этом на конференции ОБСЕ, проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес, пишет Strana.ua.

Согласно представленным главой EFJ данным, 14% нарушений в отношении журналистов по всей Европе совершены на Украине, тогда как средний показатель по другим европейским странам составляет всего 4% — Украина таким образом "лидирует" с огромным отрывом.

Кроме того, Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине. Гутьеррес привел в пример убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета, уточнив, что по последнему случаю у следствия вообще отсутствуют подозреваемые.

Украина также вошла в четверку стран Европы, где регулярно арестовывают журналистов. "Сейчас мы знаем о четырех журналистах в Украине, которые были заключены в тюрьму, — Станислав Асеев в Донбассе, Дмитрий Василец и Евгений Тимонин, которых осудили на девять лет, и журналист Кирилл Вышинский", — сказал Гутьеррес.

Глава EFJ также заявил, что украинские власти продолжают использовать язык ненависти и запугивания по отношению к журналистам. В частности, он упомянул пресс-секретаря генпрокурора Ларису Сарган, которая после "убийства" Аркадия Бабченко опубликовала список из 26 "зрадофилов", критиковавших правоохранительные органы.

"Убийство" Бабченко

Помимо этого, Гутьеррес затронул тему инсценировку убийства Бабченко. "До сих пор власти Украины не объяснили, зачем это было нужно. Все это по-прежнему непонятно. Ясно одно — Украина серьезно пошатнула доверие к себе… это безответственный акт", — сказал он, назвав инцидент "манипуляцией общественным мнением" и неуважением ко всем по-настоящему погибшим журналистам.

В конце мая власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке у его квартиры. Однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ. По словам главы ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение.

Позже в Киеве задержали и на два месяца заключили под стражу предполагаемого организатора покушения — украинского бизнесмена Бориса Германа.

Дело Вышинского

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. В этот же день задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его заподозрили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от гражданства Украины.