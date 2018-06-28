Сербия осудила Приштину и ЕС за запрет главе минобороны на въезд в Косово

БЕЛГРАД, 28 июн – РИА Новости. Власти Сербии осуждают решение косовско-албанской администрации и представителей ЕС за запрет на посещение Косово сербскому министру обороны Александру Вулину на праздник Видовдан 28 июня, сообщила канцелярия по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии.

"Острейшим образом осуждаем решение Приштины и посредников в Брюссельском диалоге за то, что министру обороны Республики Сербии Александру Вулину на Видовдан (в четверг – ред.) запрещен въезда в Косово и Метохию", — говорится в сообщении канцелярии.

"Ясно, что такое решение принято в координации Приштины и Европейской службы внешних связей с намерением унизить Сербию. Данное решение делает еще хуже то, что оно принято после согласия приштинской стороны на встрече в воскресенье в Брюсселе придерживаться достигнутых соглашений и относиться с уважением к другой стороне, с которой, предположительно, хотят договора", — отмечает ведомство.

Уточняется, что визит Вулина в Косово был предварительно заявлен "в соответствии со всеми необходимыми процедурами", и отказ в нем является "грубейшим нарушением договора о визитах официальных лиц, чей гарант – ЕС".

Планируется, что север Косово в четверг посетят директор канцелярии по КиМ Марко Джурич и министр образования и науки Младен Шарчевич, которые примут участие в межвузовской конференции в городе Косовска-Митровица.

Один из важнейших сербских праздников — Видовдан (день Святого Вита), посвящен годовщине боя на Косовом поле 28 июня 1389 года с турками-османами. В ходе сражения погибли сербский князь Лазарь Хребелянович и турецкий султан Мурад, событие стало определяющим для формирования национальной философии и мировосприятия сербов.

Традиционно в этот день патриотично настроенные сербы с национальной символикой отправляются к памятнику Газиместан вблизи бывшего поля боя недалеко от Приштины, в церквях проходят службы, посвященные косовским мученикам. Власти самопровозглашенной республики Косово всячески препятствуют патриотическим акциям сербов в крае, которые вызывают раздражение местных албанцев.