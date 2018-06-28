В Иране загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Абадане на юго-западе Ирана, шесть человек пострадали, передает иранское агентство Тасним.

По его данным, пока сдержать пламя пожарным не удается. Глава Абадане позже сообщил агентству ИСНА, что пожар планируется локализовать в течение часа. Специалисты изучают возможные причины возгорания.

По данным агентства, двое из шести пострадавших при пожаре госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Этот завод — один из крупнейших в мире.