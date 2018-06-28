Небензя прокомментировал доклад ООН по Ирану

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что представленный секретариатом организации доклад демонстрирует "безоговорочное соблюдение" Тегераном условий соглашения по иранской ядерной программе.

"Хочу отметить, что доклад генерального секретаря – ясное свидетельство безоговорочного соблюдения Ираном обязательств СВПД, что неоднократно подтверждено не только МАГАТЭ, но и самим секретариатом ООН, который, как говорится в документе, не имеет проверенных доказательств обратного", — сказал он.

Принятая в 2015 году резолюция СБ ООН 2231 зафиксировала основные положения иранской ядерной сделки. В ходе заседания в среду заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло представила доклад, в котором перечислила несколько сообщений о предполагаемых нарушениях Ираном положений соглашения. При этом она подчеркнула, что "у секретариата нет подтверждений" того, что эти действия были совершены после вступления положений в силу.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.