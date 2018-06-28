Небензя прокомментировал доклад ООН по Ирану

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что представленный секретариатом организации доклад демонстрирует "безоговорочное соблюдение" Тегераном условий соглашения по иранской ядерной программе.
Принятая в 2015 году резолюция СБ ООН 2231 зафиксировала основные положения иранской ядерной сделки. В ходе заседания в среду заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло представила доклад, в котором перечислила несколько сообщений о предполагаемых нарушениях Ираном положений соглашения. При этом она подчеркнула, что "у секретариата нет подтверждений" того, что эти действия были совершены после вступления положений в силу.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.