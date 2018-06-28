Украинский эксперт рассказал о преимуществе российской армии над НАТО

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинский военный эксперт Игорь Романенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что совокупные вооруженные силы НАТО и США действуют намного медленнее, что российские военные.

Он отметил, что российская группировка в 100 тысяч человек на учениях способна намного быстрее выполнить задание по продвижению, чем военные НАТО.

"Российская группировка, которая формируется для учений и составляет 100-200 тысяч человек, способна более быстро выполнить задание по продвижению, чем группировка войск НАТО, в том числе и американских, которые находятся в Европе", — отметил Романенко.

"Когда нам предоставляют инструкторов, они изучают и наш четырехлетний опыт, так как у этих стран нет такого опыта — противостояния ВС РФ. Потенциал к быстрой войне сил НАТО и американцев ниже, чем у россиян", — добавил он.