Эксперт оценил перспективы саммита Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США) Ричард Вайц полагает, что прорыва от предстоящего саммита президентов США и России ждать не стоит, однако лидерам предстоит обсудить большой спектр вопросов — от Украины до соглашения по контролю над вооружениями.

В среду в Москве прошли переговоры советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и российского президента Владимира Путина. По мнению Болтона, лидеры РФ и США могут "найти области для конструктивного сотрудничества" и "сам факт их встречи уже является очень важным". При этом он не ожидает конкретных договоренностей от саммита РФ-США. Сам Трамп сообщил, что планирует обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что стороны достигли договоренности о времени и месте проведения саммита, и об этом объявят в четверг.

"Я не ожидаю многого. Я думаю, что пройдет встреча, будет заявление о принципах. Я не очень оптимистичен", — заявил Вайц РИА Новости.

Эксперт пояснил, что у американского президента фактически связаны руки по отношению к России и конгресс США не позволит ему пойти на определенные шаги, в частности по вопросу санкций.

Кроме того, как отметил Вайц, союзники США также могут затруднить стремление Трампа вернуть Россию в G8.

При этом повестка переговоров будет весьма широкой. "Определенно будет широкая повестка, есть много вещей на обсуждение. Но я просто не вижу, что из этого может многое получиться", — сообщил собеседник агентства.

Один из вопросов, который Москве и Вашингтону необходимо решить в ближайшей перспективе — это вопрос продления Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. "России и США нужно решать вопрос по СНВ, какое будущее соглашение по контролю над вооружениями они хотят, но я не думаю, что по этому вопросу есть согласие. Но я думаю, что американские ведомства все еще пытаются разобраться в этом вопросе. Я не думаю, что это решится в ближайшее время", — полагает эксперт.

Вайц также отметил, что Трамп и Путин, скорее всего, обсудят вопрос КНДР и возможность сотрудничества по этой тематике.