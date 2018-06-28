Венгрия не планирует расширять ГТС для газа из "Турецкого потока"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский, Екатерина Соболь. Венгрия не планирует расширять свою газотранспортную систему для приема газа из трубопровода "Турецкий поток" в случае его продления, сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
"Мы можем получать газ из Румынии, Сербии, Хорватии. Единственная проблема — никто сейчас не поставляет. Но посмотрим", — добавил глава МИД Венгрии.
Россия в декабре 2014 года из-за позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").