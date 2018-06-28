Украинские депутаты поскандалили в прямом эфире из-за Крыма

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич поскандалили в прямом эфире телеканала NewsOne, обвиняя друг друга в "сдаче Крыма".

Мосийчук обвинил украинских политиков, которые находились у власти в разгар государственного переворота в 2014 году, в том, что "не смогли уберечь" Крым. По словам депутата, власти Украины были слабыми, в отличие от бывшего президента страны Леонида Кучмы, который в 2003 году "защитил остров Тузлу от России".

"Проблема в том, насколько сильным был каждый из них (президентов Украины. — Прим. ред.). Насколько был способен удерживать вертикаль власти. Тузлу защитили, а Крым сдали", — сказал он.

На это Шуфрич ответил, что это он и ряд его коллег "защитили Тузлу", а его оппонент Крым не уберег.

"Я, Владимир, Юрий защитили Тузлу, а вы Крым — нет. Это, к сожалению, правда", — возразил депутат.

"Кто "вы"? Вы сидели тогда в парламенте, а я в тюрьме, куда меня посадил Янукович. Это вы как представитель власти виновны в сдаче Крыма", — парировал Мосийчук.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В 2003 году Россия и Украина договорились, что Москва прекращает строительство дамбы от Таманского полуострова в сторону Керчи до пограничного острова Тузла в 102 метрах от линии границы, провозглашенной Киевом в одностороннем порядке. Остров входил в состав Автономной Республики Крым и впоследствии стал российской территорией.