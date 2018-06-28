В Венгрии заявили о двойных стандартах ЕС в отношении "Северного потока-2"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку — 2", сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, бывший проект "Южный поток", который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией. "А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести", — заявил Сийярто.
Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить разрешение от Дании, однако во вторник стало известно, что власти страны намерены задержать реализацию проекта. По словам премьера Ларса Люкке Расмуссена, эту идею нужно обсудить на общеевропейском уровне.
О таком решении объявили после того, как Госдеп США выразил надежду, что ЕС "самостоятельно приостановит" строительство "Северного потока — 2" или "переформатирует" предложенный Россией план создания топливной магистрали.
Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.