В Венгрии заявили о двойных стандартах ЕС в отношении "Северного потока-2"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Евросоюз применяет двойные стандарты к "Северному потоку — 2", сказал РИА Новости министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

"Мы не являемся частью проекта, мы не можем быть против него. Но я могу сказать, что имеют место неприемлемые двойные стандарты", — сказал он.

По словам министра, бывший проект "Южный поток", который бы увеличил диверсификацию маршрутов для Центральной Европы, был "убит" Еврокомиссией. "А теперь мы снова не видим поощрения со стороны комиссии. Я не могу представить никаких извинений или причин, которые бы комиссия могла привести", — заявил Сийярто.

Россия в 2014 году из-за позиции ЕС прекратила работы по "Южному потоку", который должен был пройти по Болгарии, Сербии и Венгрии, в пользу нового газопровода по дну Черного моря в сторону Турции ("Турецкий поток").

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить разрешение от Дании, однако во вторник стало известно, что власти страны намерены задержать реализацию проекта. По словам премьера Ларса Люкке Расмуссена, эту идею нужно обсудить на общеевропейском уровне.

О таком решении объявили после того, как Госдеп США выразил надежду, что ЕС "самостоятельно приостановит" строительство "Северного потока — 2" или "переформатирует" предложенный Россией план создания топливной магистрали.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.