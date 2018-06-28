Порошенко невозможно привлечь к ответственности, считает украинский депутат

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Петр Порошенко является абсолютно безнаказанным человеком на Украине. Такое мнение высказал народный депутат Игорь Луценко в эфире телеканала NewsOne, комментируя скандал с офшорами.

"Система нынче выстроена так, что главное действующее лицо (Порошенко) является абсолютно безнаказанным. Сегодня ни одна институция не может привлечь его к ответственности не из-за того, что она не имеет полномочий, а из-за того, что руководителей этих институций назначает и увольняет именно президент", — заявил Луценко.

Ранее немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала материалы о том, что в 2014 году Порошенко организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для реструктуризации Roshen. Президент утверждал, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту". По словам Порошенко, согласно украинским законам, иначе такую процедуру провести невозможно.