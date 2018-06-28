В Копенгагене украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости

КОПЕНГАГЕН/СТОКГОЛЬМ, 28 июн – РИА Новости. Украинские журналисты во время визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Данию грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко и не позволили собственным коллегам помочь ей с уточнением перевода с украинского на английский. Один из украинцев, который не участвовал в оскорблениях, позже извинился перед ней за коллег.

Инцидент произошёл после пресс-конференции в Копенгагене, на которой Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники. Божко спросила его, в частности, ведутся ли переговоры об обмене руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова, но Гройсман уклонился от прямого ответа, заявив о "демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан". Другой вопрос журналистки касался того, пойдет ли Киев на приведение цен на газ для населения к рыночному уровню, на чем настаивает МВФ.

"Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский. Вполне нормальная просьба, как мне кажется", — рассказала Божко.

Один из украинских журналистов согласился ей помочь.

"Буквально через минуту-другую вдруг подходят к нам двое других украинских журналистов — парень и девушка, и громко, возмущенно начинают указывать моему помощнику – кому это он помогает?" — рассказала корреспондент РИА Новости.

По словам Божко, подбежавшие украинцы заявили ей: "Да, конкретно ты – убийца, пропагандист". "И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) всё перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню", — рассказывает корреспондент.

Несмотря на то, что журналистка ответила, что "мы не знакомы и они меня не знают", эти двое продолжали утверждать, что лично она виновата во всем перед Украиной.

Ее украинский журналист-помощник попытался объяснить, что помощь с переводом – хорошее дело. Но другие украинцы сказали, что Гройсману вообще не следовало бы отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости, рассказывает Божко.

"Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьёзе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку", — сказала она.

"Как это возможно — подходить к незнакомому человеку, "тыкать", говоря, что он убийца! Меня оскорбили как журналиста и человека!" — добавила Божко.

Час спустя к ней подошел один из помогавших с переводом украинских журналистов и извинился за коллег. "Мы все люди и должны вести себя по-человечески", — сказал он.