В Копенгагене украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости

КОПЕНГАГЕН/СТОКГОЛЬМ, 28 июн – РИА Новости. Украинские журналисты во время визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Данию грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко и не позволили собственным коллегам помочь ей с уточнением перевода с украинского на английский. Один из украинцев, который не участвовал в оскорблениях, позже извинился перед ней за коллег.
"Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский. Вполне нормальная просьба, как мне кажется", — рассказала Божко.
Один из украинских журналистов согласился ей помочь.
По словам Божко, подбежавшие украинцы заявили ей: "Да, конкретно ты – убийца, пропагандист". "И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) всё перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню", — рассказывает корреспондент.
Несмотря на то, что журналистка ответила, что "мы не знакомы и они меня не знают", эти двое продолжали утверждать, что лично она виновата во всем перед Украиной.
Ее украинский журналист-помощник попытался объяснить, что помощь с переводом – хорошее дело. Но другие украинцы сказали, что Гройсману вообще не следовало бы отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости, рассказывает Божко.
"Как это возможно — подходить к незнакомому человеку, "тыкать", говоря, что он убийца! Меня оскорбили как журналиста и человека!" — добавила Божко.
Час спустя к ней подошел один из помогавших с переводом украинских журналистов и извинился за коллег. "Мы все люди и должны вести себя по-человечески", — сказал он.