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В Копенгагене украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА Новости

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (289)
00:2128.06.2018
(обновлено: 00:34 28.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фотоЗдание Верховной Рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КОПЕНГАГЕН/СТОКГОЛЬМ, 28 июн – РИА Новости. Украинские журналисты во время визита премьера Украины Владимира Гройсмана в Данию грубо оскорбили корреспондента РИА Новости Людмилу Божко и не позволили собственным коллегам помочь ей с уточнением перевода с украинского на английский. Один из украинцев, который не участвовал в оскорблениях, позже извинился перед ней за коллег.

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото
© РИА Новости
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Инцидент произошёл после пресс-конференции в Копенгагене, на которой Гройсман говорил на украинском языке с переводом на английский через наушники. Божко спросила его, в частности, ведутся ли переговоры об обмене руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку терактов в Крыму Олега Сенцова, но Гройсман уклонился от прямого ответа, заявив о "демократических требованиях относительно освобождения украинских граждан". Другой вопрос журналистки касался того, пойдет ли Киев на приведение цен на газ для населения к рыночному уровню, на чем настаивает МВФ.

"Что-то я успела записать с ходу, а что-то упустила, как мне показалось. Поэтому после пресс-конференции я подошла к группе украинских журналистов, которые говорили по-русски, и попросила их точно перевести слова украинского премьера с украинского на русский. Вполне нормальная просьба, как мне кажется", — рассказала Божко.

Один из украинских журналистов согласился ей помочь.

Работа СМИ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Буквально через минуту-другую вдруг подходят к нам двое других украинских журналистов — парень и девушка, и громко, возмущенно начинают указывать моему помощнику – кому это он помогает?" — рассказала корреспондент РИА Новости.

По словам Божко, подбежавшие украинцы заявили ей: "Да, конкретно ты – убийца, пропагандист". "И сказали, что все мы (я истолковала это, как российские журналисты) всё перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню", — рассказывает корреспондент.

Несмотря на то, что журналистка ответила, что "мы не знакомы и они меня не знают", эти двое продолжали утверждать, что лично она виновата во всем перед Украиной.

Ее украинский журналист-помощник попытался объяснить, что помощь с переводом – хорошее дело. Но другие украинцы сказали, что Гройсману вообще не следовало бы отвечать на вопросы корреспондента РИА Новости, рассказывает Божко.

Корреспондент RT Пола Слиер. Архивное фото
© Фото : RT
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"Агрессивно настроенная пара так близко подошла ко мне, что я на самом полном серьёзе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку", — сказала она.

"Как это возможно — подходить к незнакомому человеку, "тыкать", говоря, что он убийца! Меня оскорбили как журналиста и человека!" — добавила Божко.

Час спустя к ней подошел один из помогавших с переводом украинских журналистов и извинился за коллег. "Мы все люди и должны вести себя по-человечески", — сказал он.

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