Все против Меркель. Как мигранты загнали канцлера в угол

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Программа расселения мигрантов по странам Евросоюза за неполные три года не только основательно подорвала общеевропейское единство, но и серьезно расшатала политическую систему ФРГ. О том, как неформальный лидер ЕС Ангела Меркель оказалась между молотом и наковальней, — в материале РИА Новости.

Бавария атакует

Четвертый срок фрау канцлерин начался необычайно трудно. Возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в бундестаг не набрал достаточного для формирования правительства большинства. Прежний участник "большой" коалиции, Социал-демократическая партия (СДПГ) отказывалась от сотрудничества, и вопрос не решался более полугода. Но самый сильный удар по Меркель нанес ее давний и, казалось, проверенный партнер — Христианско-социалистический союз (ХСС).

В середине июня министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, он же лидер ХСС, поставил ультиматум: если общеевропейская программа по борьбе с нелегальной миграцией не будет принята, он своей властью ограничит въезд беженцам в страну. Земельные власти Баварии уже утвердили свой "план предоставления политического убежища", предусматривающий создание семи центров первичного размещения мигрантов, ускоренный порядок рассмотрения прошений и даже фрахтовку самолетов — для высылки тех, кому откажут.

Если Зеехофер осуществит задуманное, Меркель останется или поддержать его, или отправить в отставку. В первом случае Германия выступит против консолидированной воли Евросоюза, нарушив интересы всех европейских партнеров. Во втором — ХСС окончательно поссорится с партией — "сестрой" ХДС. К слову, по опросу издания Die Zeit, разделение блока поддерживают более 70 процентов баварцев.

Оба сценария для канцлера неприемлемы. Она взяла тайм-аут. Единственная ее надежда — саммит Евросоюза, намеченный на 28-29 июня.

Меркель намерена договориться о возвращении "отказников" в те страны, где они были зарегистрированы как просители убежища, и о создании лагерей для беженцев за пределами Европейского союза.

Согласия нет и вряд ли будет

Чтобы подготовить почву для договоренностей, в минувшие выходные в Брюсселе состоялся предварительный мини-саммит. Но еще не получив официальные приглашения, лидеры Вишеградской четверки, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, заявили, что не примут в нем участия. Вишеградцы встречались в Будапеште на прошлой неделе. К ним присоединился и австрийский канцлер Себастьян Курц. Вена, как и Рим, весьма негативно относится к инициативам Берлина по перераспределению беженцев. Тем не менее и Австрия, и Италия в мини-саммите, названном "саммитом друзей Меркель", все же участвовали.

В целом дискуссии свелись к тому, что решение миграционных проблем в Европе может быть только общеевропейским. И если Зеехофер действительно примет меры к закрытию германских границ от нелегалов, то это, с одной стороны, вызовет протест Брюсселя, с другой — подтолкнет остальных членов ЕС к аналогичным шагам. Что, в свою очередь, угрожает существованию Шенгенской зоны в ее нынешнем виде.

Об этом, в частности, предупредила Италия — страна, через которую проходит основной поток мигрантов в Европу. Ее власти отказываются принимать суда со спасенными в море беженцами и запрещают своим службам береговой охраны выходить на помощь лодкам, подающим сигналы бедствия.

"Главы 16 государств никаких общих решений найти не смогли. Помимо Хорста Зеехофера жесткую позицию занимают страны Вишеградской группы, Прибалтики и ряд других членов ЕС. Теперь Меркель предлагает действовать на уровне двусторонних отношений, в этом ее поддержал французский президент Эммануэль Макрон. Возможно, это и станет лейтмотивом саммита", — предполагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Валерий Белов.

Если так, то вместо продавливания мероприятий по перераспределению мигрантов через Брюссель канцлеру предстоит долгий, трудный и не всегда успешный путь уламывания партнеров ЕС поодиночке. Однако это не решает проблемы южных средиземноморских стран, и остается непонятным, что делать с уже въехавшими в Европу мигрантами, которые теперь практически свободно перемещаются из одного государства в другое.

© AP Photo / Matthias Schrader Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. 2010 год © AP Photo / Matthias Schrader Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. 2010 год

Возможность маневра

Меркель далеко не всегда выступала за идеи мультикультурализма. В 2010 году она говорила: "Мы ощущаем связь с христианскими ценностями. Тому, кто не согласен с этим, здесь не место". Но спустя пять лет выдвинула инициативу по приему и размещению в Европе беженцев и вынужденных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И это сегодня поставило ЕС на грань распада, привело Германию к острейшему политическому кризису, а самой Меркель угрожает крахом политической карьеры.

"Это была эпохальная ошибка, подорвавшая солидарность Европы. Восстановить европейское единство теперь очень трудно. В итоге — небывалый за всю историю кризис в ЕС и кризис власти в Германии, в результате которого Берлин лишается своего лидерства на континенте", — считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Он полагает, что в ситуации, когда и ведущие немецкие политики, и европейские лидеры — все против нее, Ангела Меркель способна пойти на отчаянные шаги. Например, на голосование в бундестаге по вотуму доверия правительству. Это очень рискованно, но если голосование будет успешным, Меркель получит шанс на продолжение деятельности. В случае распада блока ХДС/ХСС на помощь может прийти партия "Зеленых", и это позволит сохранить правящую коалицию.

Что касается мятежного баварского политика Зеехофера, Меркель, скорее всего, будет затягивать переговоры в надежде, что после октября, когда состоятся земельные выборы в Баварии, его непримиримость естественным образом сойдет на нет. Но, как бы то ни было, проблема с мигрантами никуда не денется, и решать ее придется Меркель. Если, конечно, она не хочет уступить неформальное лидерство в ЕС.