РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Все против Меркель. Как мигранты загнали канцлера в угол

08:0028.06.2018
013513
© REUTERS / Hannibal HanschkeКанцлер Германии Ангела Меркель. 19 июня 2018Канцлер Германии Ангела Меркель. 19 июня 2018
© REUTERS / Hannibal Hanschke

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Программа расселения мигрантов по странам Евросоюза за неполные три года не только основательно подорвала общеевропейское единство, но и серьезно расшатала политическую систему ФРГ. О том, как неформальный лидер ЕС Ангела Меркель оказалась между молотом и наковальней, — в материале РИА Новости.

Бавария атакует

Четвертый срок фрау канцлерин начался необычайно трудно. Возглавляемый ею Христианско-демократический союз (ХДС) на выборах в бундестаг не набрал достаточного для формирования правительства большинства. Прежний участник "большой" коалиции, Социал-демократическая партия (СДПГ) отказывалась от сотрудничества, и вопрос не решался более полугода. Но самый сильный удар по Меркель нанес ее давний и, казалось, проверенный партнер — Христианско-социалистический союз (ХСС).

Флаги стран-участников саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель рассказала о темах саммита ЕС

В середине июня министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, он же лидер ХСС, поставил ультиматум: если общеевропейская программа по борьбе с нелегальной миграцией не будет принята, он своей властью ограничит въезд беженцам в страну. Земельные власти Баварии уже утвердили свой "план предоставления политического убежища", предусматривающий создание семи центров первичного размещения мигрантов, ускоренный порядок рассмотрения прошений и даже фрахтовку самолетов — для высылки тех, кому откажут.

Если Зеехофер осуществит задуманное, Меркель останется или поддержать его, или отправить в отставку. В первом случае Германия выступит против консолидированной воли Евросоюза, нарушив интересы всех европейских партнеров. Во втором — ХСС окончательно поссорится с партией — "сестрой" ХДС. К слову, по опросу издания Die Zeit, разделение блока поддерживают более 70 процентов баварцев.

Оба сценария для канцлера неприемлемы. Она взяла тайм-аут. Единственная ее надежда — саммит Евросоюза, намеченный на 28-29 июня.

Меркель намерена договориться о возвращении "отказников" в те страны, где они были зарегистрированы как просители убежища, и о создании лагерей для беженцев за пределами Европейского союза.

© РИА Новости / Сергей СтроителевПерейти в фотобанкБеженец на центральном железнодорожном вокзале в Мюнхене
© РИА Новости / Сергей Строителев
Перейти в фотобанк
Беженец на центральном железнодорожном вокзале в Мюнхене

 

Согласия нет и вряд ли будет

Чтобы подготовить почву для договоренностей, в минувшие выходные в Брюсселе состоялся предварительный мини-саммит. Но еще не получив официальные приглашения, лидеры Вишеградской четверки, куда входят Венгрия, Польша, Словакия и Чехия, заявили, что не примут в нем участия. Вишеградцы встречались в Будапеште на прошлой неделе. К ним присоединился и австрийский канцлер Себастьян Курц. Вена, как и Рим, весьма негативно относится к инициативам Берлина по перераспределению беженцев. Тем не менее и Австрия, и Италия в мини-саммите, названном "саммитом друзей Меркель", все же участвовали.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Меркель рассказала, как прошла встреча по миграции в Брюсселе

В целом дискуссии свелись к тому, что решение миграционных проблем в Европе может быть только общеевропейским. И если Зеехофер действительно примет меры к закрытию германских границ от нелегалов, то это, с одной стороны, вызовет протест Брюсселя, с другой — подтолкнет остальных членов ЕС к аналогичным шагам. Что, в свою очередь, угрожает существованию Шенгенской зоны в ее нынешнем виде.

Об этом, в частности, предупредила Италия — страна, через которую проходит основной поток мигрантов в Европу. Ее власти отказываются принимать суда со спасенными в море беженцами и запрещают своим службам береговой охраны выходить на помощь лодкам, подающим сигналы бедствия.

"Главы 16 государств никаких общих решений найти не смогли. Помимо Хорста Зеехофера жесткую позицию занимают страны Вишеградской группы, Прибалтики и ряд других членов ЕС. Теперь Меркель предлагает действовать на уровне двусторонних отношений, в этом ее поддержал французский президент Эммануэль Макрон. Возможно, это и станет лейтмотивом саммита", — предполагает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Валерий Белов.

Если так, то вместо продавливания мероприятий по перераспределению мигрантов через Брюссель канцлеру предстоит долгий, трудный и не всегда успешный путь уламывания партнеров ЕС поодиночке. Однако это не решает проблемы южных средиземноморских стран, и остается непонятным, что делать с уже въехавшими в Европу мигрантами, которые теперь практически свободно перемещаются из одного государства в другое.

© AP Photo / Matthias SchraderКанцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. 2010 год
© AP Photo / Matthias Schrader
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. 2010 год

Возможность маневра

Меркель далеко не всегда выступала за идеи мультикультурализма. В 2010 году она говорила: "Мы ощущаем связь с христианскими ценностями. Тому, кто не согласен с этим, здесь не место". Но спустя пять лет выдвинула инициативу по приему и размещению в Европе беженцев и вынужденных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И это сегодня поставило ЕС на грань распада, привело Германию к острейшему политическому кризису, а самой Меркель угрожает крахом политической карьеры.

"Это была эпохальная ошибка, подорвавшая солидарность Европы. Восстановить европейское единство теперь очень трудно. В итоге — небывалый за всю историю кризис в ЕС и кризис власти в Германии, в результате которого Берлин лишается своего лидерства на континенте", — считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Опрос: немцы не верят в способность Меркель найти решение по беженцам

Он полагает, что в ситуации, когда и ведущие немецкие политики, и европейские лидеры — все против нее, Ангела Меркель способна пойти на отчаянные шаги. Например, на голосование в бундестаге по вотуму доверия правительству. Это очень рискованно, но если голосование будет успешным, Меркель получит шанс на продолжение деятельности. В случае распада блока ХДС/ХСС на помощь может прийти партия "Зеленых", и это позволит сохранить правящую коалицию.

Что касается мятежного баварского политика Зеехофера, Меркель, скорее всего, будет затягивать переговоры в надежде, что после октября, когда состоятся земельные выборы в Баварии, его непримиримость естественным образом сойдет на нет. Но, как бы то ни было, проблема с мигрантами никуда не денется, и решать ее придется Меркель. Если, конечно, она не хочет уступить неформальное лидерство в ЕС.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
28 июня 17:00
-
Сенегал
-
Колумбия
28 июня 17:00
-
Япония
-
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Чемпионат мира по футболу 2018
28 июня 17:00
-
Сенегал
-
Колумбия
28 июня 17:00
-
Япония
-
Польша
28 июня 21:00
-
Панама
-
Тунис
28 июня 21:00
-
Англия
-
Бельгия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена