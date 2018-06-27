Поддержанный Трампом законопроект по миграции провалился

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Проект иммиграционного закона президента Дональда Трампа провалился в палате представителей конгресса США, свидетельствуют результаты прошедшего голосования.
Проект закона не прошел голосования: против выступил 301 депутат, за — 121.
За несколько часов до голосования Трамп призвал законодателей утвердить законопроект. Президент признал, что инициатива, вероятнее всего, не пройдет утверждение сенатом, но заявил, что "одобрение (законопроекта палатой) покажет, что мы хотим крепкие границы и безопасность, тогда как демократы хотят открытые границы, что равносильно преступлению".
Однако еще на прошлой неделе президент призвал республиканцев отложить рассмотрение иммиграционного закона до ноября.
Срочные попытки реанимировать инициативы по иммиграции возобновились из-за кризисной ситуации с семьями нелегальных иммигрантов, которых задерживают на границе. Администрация Трампа объявила политику "нулевой терпимости" к нарушению закона и начала разлучать семьи, нелегально переходящие границу.
В среду под давлением общественного мнения президент подписал исполнительный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Конгресс пытается выработать долгосрочное решение проблемы иммиграции.