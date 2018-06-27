Террористы ИГ* убили восемь иракских силовиков, заявили в МВД страны

КАИР, 27 июн — РИА Новости. Тела восьми иракских силовиков, захваченных боевиками ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ) были обнаружены в среду на трассе Киркук-Дияла, сообщила пресс-служба МВД страны.
По данным пресс-службы МВД, "судя по состоянию тел найденных силовиков, они были убиты задолго до окончания срока ультиматума террористов".
В 2017 году власти Ирака после масштабной операции иракской армии и ополчения, поддерживаемых коалицией по борьбе с ИГ* во главе с США с одной стороны и Ираном с другой, объявили о победе над радикалами.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими ячейками".
*Террористическая группировка, запрещена в РФ