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В Таиланде ищут юных футболистов, потерявшихся в пещере

21:3227.06.2018
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© AP Photo / Sakchai LalitСолдаты Таиланда. Архивное фотоСолдаты Таиланда. Архивное фото
© AP Photo / Sakchai Lalit

БАНГКОК, 27 июн – РИА Новости, Евгений Беленький. Пятые сутки на севере Таиланда идет операция по поиску и спасению 12 подростков — игроков местной юниорской футбольной команды — и их тренера, которым внезапное наводнение перекрыло в субботу днем выходы из семикилометровой пещеры Тхам Луанг, значительная часть которой оказалась затоплена, сообщает телеканал "Тхаи Рат ТВ".

Экстремальная тренировка

Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Двенадцать школьников и их тренер отправились в пещеру в горном национальном парке в их родной провинции Чианграй на границе с Мьянмой после субботней утренней тренировки. По словам нескольких членов команды, оставшихся в тот день дома и случайно избежавших участия в походе, вся команда под руководством 25-летнего тренера неоднократно проходила не менее 6 километров вглубь пещеры и обратно по маршруту для туристов, которые часто посещают ее подземные галереи в сухой сезон. Марш-бросок через всю пещеру и назад считался в команде особым видом тренировки в экстремальных условиях.

В сезон дождей в пещеру входить опасно из-за частых наводнений, специальная табличка у входа недвусмысленно предупреждает об этом, говорится в репортаже телеканала.

Новости о ходе операции в среду стали главными в Таиланде. "Тхаи Рат ТВ" и ряд других телеканалов ведут почти непрерывный репортаж с места событий.

Розыск ведут более тысячи военных

Поисковая операция. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Юных футболистов ищут более тысячи военных и десятки гражданских спасателей. В затопленных проходах и камерах пещеры трое суток посменно в режиме непрерывного цикла работают боевые пловцы таиландских ВМС и гражданские дайверы, расчищая путь к большой камере на расстоянии более трех километров от главного входа в пещеру. Гигантская камера, получившая название "Пляж Паттайи" за ровный пол, частично покрытый песком, находится выше большинства камер огромной пещеры и потому обычно остается сухой в случае подземных наводнений. Это обстоятельство, а также тот факт, что в этой камере не скапливается углекислый газ, позволяет спасателям надеяться, что подростки и их тренер могли спастись от воды и выжить именно там.

По пути от главного входа в пещеру до "Пляжа Паттайи" находятся полностью затопленные и частично разрушенные водой участки, которые перемежаются с сухими проходами. Уже в первый день поисков спасатели выяснили, что от обратной стороны пещеры, где есть выходы в соседние подземные галереи на поверхность, "Пляж Паттайи" отделяет три километра сплошной воды, сообщает телеканал.

Непрекращающиеся ливни осложняют работу спасателей: вода постоянно прибывает и перекрывает новые проходы, которые раньше оставались сухими. Усилий нескольких электрических насосов по перекачке воды, работавших в пещере с вечера прошлого понедельника, не хватало для существенного снижения уровня воды.

В среду вечером спасатели запустили еще пять сверхмощных насосов, которые были доставлены военно-транспортным самолетом из Бангкока. Во вторник военные начали закачивать в пещеру кислород по трубам, которые дайверы проложили через затопленные участки пещеры к сухим. Дайверам также удалось протянуть в пещеру электрические и телефонные провода и вынести на сухие участки питьевую воду и продукты питания.

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© Фото : СК РФ по Республике Бурятия
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Но последний затопленный участок, отделяющий спасателей от "Пляжа Паттайи", школьники и их тренер, если они находятся там, самостоятельно преодолеть не смогут, так как вода в нем доходит до потолка пещеры. Боевые пловцы приготовили и доставили в пещеру дополнительное оборудование для дайвинга и специальные маски, полностью закрывающие лицо, чтобы можно было провести через затопленные участки подростков, не имеющих навыков подводного плавания. Сейчас дайверы расчищают от камней и расширяют последний затопленный проход, ведущий к "Пляжу".

Бойцы спецназа сухопутных войск совместно со специалистами-геологами все это время продолжают обследовать потолок пещеры со стороны поверхности, надеясь найти неизвестные ранее природные отверстия, шахты, расщелины, через которые можно было бы проникнуть в пещеру сверху. Четыре таких отверстия уже найдены, но все они оказались тупиковыми. В перерывах между дождями, когда видимость становится приемлемой для оптики, вертолеты ВВС Таиланда ведут аэрофотосъемку местности в поисках новых природных отверстий в потолке пещеры.

Вечером в среду к работе в пещере приступили четыре специалиста-дайвера из Великобритании, прибывшие специально для участия в операции. Двое из них в прошлом уже обследовали затопленные галереи пещеры Тхам Луанг в сезон дождей. По сообщению командования вооруженных сил Таиланда, ночью со среды на четверг на место операции прибудет бригада боевых пловцов спецназа ВМС США, которая тоже сразу подключится к работе.

Помощь от граждан и королевской семьи

Задержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /
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У входа в пещеру расположился временный лагерь спасателей. Помимо военных и работников спасательных служб в этом лагере уже несколько дней живут родители и родственники пропавших школьников. С ними работают психологи, им помогают справиться с бедой буддийские монахи из окрестных монастырей.

Со всей страны идут пожертвования на закупку питьевой воды и продуктов для обитателей лагеря – спасателей и родных пропавших подростков.

Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) внимательно следит за ходом операции, сообщает "Тхаи Рат ТВ". Днем в среду монарх предложил военным ограничить доступ ко входу в пещеру лицам, не имеющим прямого отношения к поисковой операции, чтобы не затруднять работу спасателей.

Для людей, которые приезжают морально поддержать семьи пропавших и передать для них и для спасателей продукты питания и предметы первой необходимости, теперь выделена специальная площадка позади лагеря. Младшая сестра короля принцесса Чулапхон Валайлак от имени королевской семьи перевела в среду на нужды спасательной операции более 15 тысячи долларов.

Сейчас лагерь спасателей замер в ожидании: около 02.00 по местному времени (22.00 мск) передовая группа боевых пловцов таиландских ВМС, работающая в пещере, должна выйти к "Пляжу Паттайи". Спасатели не теряют надежды, что найдут там 12 футболистов и их тренера живыми, говорится в репортаже "Тхаи Рат ТВ".

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