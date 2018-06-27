ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Любые действия британских властей в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери, связанных с "делом Скрипаля", будут расценены Россией как попытка Лондона избежать прозрачного расследования ЧП, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
Ранее газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что британские власти намерены выкупить дома пострадавшего при отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пострадавшего при оказании помощи отравленного полицейского Ника Бейли. Полиция сообщала, что в домах Скрипаля и Бейли были обнаружены следы отравляющего вещества.
Дипломат сообщил, что посольство направило очередную ноту в МИД Британии с просьбой подтвердить или опровергнуть публикации СМИ о выкупе государством домов пострадавших.
"Как мы уже неоднократно отмечали, российская сторона передала по официальным каналам свое предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери. Ответа британской стороны до сих пор не поступило. Все это укрепляет нас во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями", — сказал пресс-секретарь.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. В городе до сих пор продолжается расследование, недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.