Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Любые действия британских властей в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери, связанных с "делом Скрипаля", будут расценены Россией как попытка Лондона избежать прозрачного расследования ЧП, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что британские власти намерены выкупить дома пострадавшего при отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пострадавшего при оказании помощи отравленного полицейского Ника Бейли. Полиция сообщала, что в домах Скрипаля и Бейли были обнаружены следы отравляющего вещества.

"Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным", — сказал пресс-секретарь.

Дипломат сообщил, что посольство направило очередную ноту в МИД Британии с просьбой подтвердить или опровергнуть публикации СМИ о выкупе государством домов пострадавших.

"Как мы уже неоднократно отмечали, российская сторона передала по официальным каналам свое предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери. Ответа британской стороны до сих пор не поступило. Все это укрепляет нас во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями", — сказал пресс-секретарь.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. В городе до сих пор продолжается расследование, недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.