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Достигнута договоренность о дате и месте встречи Путина и Трампа

20:5427.06.2018
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречиВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 27 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Болтон назвал "нонсенсом" заявления о связях между Трампом и Кремлем

Он отметил, что согласование мероприятия началось "довольно-таки давно" и проходило по закрытым каналам. Ушаков пообещал объявить время и место переговоров завтра.

При этом помощник президента уточнил, что саммит пройдет в третьей стране.

Ушаков отметил, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое бы обозначило дальнейшие шаги стран в развитии отношений.

Визит советника Трампа

Договоренности о саммите лидеров России и США удалось достичь во время визита в Москву советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool
Мнение: встреча Путина и Трампа возможна в трех европейских странах

Встреча Путина с представителем Белого дома продолжалась два часа. Стороны обсудили идеи, которые российский и американский лидеры могли бы совместно реализовать. Путин довел до Болтона "некоторые мысли", которые хотел бы озвучить на переговорах с Трампом.

Советник главы американской администрации, в свою очередь, не исключил встречи госсекретаря Майка Помпео и главы МИД Сергея Лаврова перед саммитом.

По его словам, Путин и Трамп понимают важность развития диалога между Москвой и Вашингтоном, ведь отношения столиц влияют на стабильность во всем мире.

Российский лидер и советник Трампа также затронули спорные темы. Болтон отметил, что позиция Вашингтона по принадлежности Крыма остаётся неизменной.

Советник Трампа также заявил, что санкции против России должны оставаться. Он отметил, что этот вопрос может быть поднят на саммите Евросоюза в четверг-пятницу.

"Встреча консенсуса"

Американист Сергей Судаков отметил, что от саммита президентов не следует ожидать от прорывов, тем не менее на встрече может быть достигнуто согласие по важным вопросам.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Болтон не ждет конкретных договоренностей от саммита России и США

По его мнению, если Трамп решит надавить на Киев, и Украина начнет выполнять Минские соглашения, то это станет большим плюсом. Кроме того, главы государств могут договориться о создании новых зон безопасности в Сирии.

"Полагаю, что данная встреча будет не "встречей прорывов", а "встречей консенсуса"", — резюмировал специалист в эфире радио Sputnik.

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