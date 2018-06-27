В Госдуме оценили решение по расширению мандата ОЗХО

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в комментарии телеканалу RT оценил принятие резолюции о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее проект Лондона был принят большинством голосов участников организации на специальной сессии конференции в Гааге.

Новиков назвал это решение политическим и подчеркнул, что в подобном шаге нет никакой целесообразности.

"Дело в том, что такая организация, обильно представленная теми, кто отстаивает интересы стран Запада, для того, чтобы продемонстрировать действия России в самом невыгодном свете перед международной общественностью", — заявил депутат.

Новиков также отметил, что ОЗХО нуждается в реформировании "в рамках тех полномочий, которые были ранее".

Во вторник Россия, Сирия и Иран выступили против британского проекта. Кроме того, российская делегация потребовала обсуждения каждой поправки. На следующий день все поправки были отклонены по итогам голосования. Представитель России в ОЗХО Александр Шульгин назвал действия партнеров по организации "жалким зрелищем".