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Дуда отменил уголовное наказание за обвинения Польши в Холокосте

Сюжет:
Закон о запрете "бандеровской идеологии" в Польше (91)
19:5727.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фотоПрезидент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об отмене уголовной ответственности за обвинения республики и ее народа в преступлениях Холокоста, сообщает канцелярия президента.

Мероприятие, посвященное 70-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
© AFP 2018 / Odd Andersen
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Ранее в среду обе палаты парламента приняли соответствующий законопроект.

Из документа исключены положения об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления Холокоста. В предыдущей редакции закона за подобные заявления "публично вопреки фактам" предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Представляя сенаторам документ, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который инициировал изменения в закон, заявил, что уголовная ответственность за обвинение республики и ее народа в преступлениях Холокоста сыграла свою положительную роль, подняв обсуждение этой темы на высокий уровень. "Без этого не было бы таких высказываний канцлера Германии, министра иностранных дел Германии, которые ясно указывают на вину Германии", — сказал он.

Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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При этом Моравецкий уверен, что изменения закона приведут к улучшению отношений с рядом стран, в частности, с США. "Я верю, что приведет. Наверняка к улучшению отношений с американцами приведет", — сказал он.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик ранее заявил, что введение уголовной ответственности за обвинения республики в преступлениях Холокоста не было конечной целью польского правительства, кабмин стремился лишь использовать ее в качестве "инструмента борьбы за историческую правду". По словам представителя премьера, опыт последнего времени показал, что "гражданско-правовые инструменты могут быть более действенны, чем уголовные инструменты".

Наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозило за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание закон предусматривал за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание "Волынской резни", устроенной в годы войны украинскими националистами.

Бывшие узники в бывшем нацистском немецком концентрационном лагере Освенцим во время церемоний, посвященных 73-й годовщине освобождения лагеря и Международного дня памяти жертв Холокоста, Польша. 27 января 2018
© REUTERS / Kacper Pempel
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Закон об уголовной ответственности за вышеуказанные деяния еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Предыдущую редакцию закона Дуда подписал в феврале 2018 года, одновременно направив на рассмотрение Конституционного суда, который пока не дал свою оценку документу. По данному закону, который все еще формально действует, пока не было возбуждено ни одного уголовного дела и не вынесен ни один приговор.

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