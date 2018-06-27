Дуда отменил уголовное наказание за обвинения Польши в Холокосте

ВАРШАВА, 27 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об отмене уголовной ответственности за обвинения республики и ее народа в преступлениях Холокоста, сообщает канцелярия президента.

Ранее в среду обе палаты парламента приняли соответствующий законопроект.

Из документа исключены положения об уголовной ответственности за приписывание Польше или польскому народу ответственности за преступления Холокоста. В предыдущей редакции закона за подобные заявления "публично вопреки фактам" предусматривалась уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Представляя сенаторам документ, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который инициировал изменения в закон, заявил, что уголовная ответственность за обвинение республики и ее народа в преступлениях Холокоста сыграла свою положительную роль, подняв обсуждение этой темы на высокий уровень. "Без этого не было бы таких высказываний канцлера Германии, министра иностранных дел Германии, которые ясно указывают на вину Германии", — сказал он.

При этом Моравецкий уверен, что изменения закона приведут к улучшению отношений с рядом стран, в частности, с США. "Я верю, что приведет. Наверняка к улучшению отношений с американцами приведет", — сказал он.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик ранее заявил, что введение уголовной ответственности за обвинения республики в преступлениях Холокоста не было конечной целью польского правительства, кабмин стремился лишь использовать ее в качестве "инструмента борьбы за историческую правду". По словам представителя премьера, опыт последнего времени показал, что "гражданско-правовые инструменты могут быть более действенны, чем уголовные инструменты".

Наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозило за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание закон предусматривал за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание "Волынской резни", устроенной в годы войны украинскими националистами.

Закон об уголовной ответственности за вышеуказанные деяния еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Предыдущую редакцию закона Дуда подписал в феврале 2018 года, одновременно направив на рассмотрение Конституционного суда, который пока не дал свою оценку документу. По данному закону, который все еще формально действует, пока не было возбуждено ни одного уголовного дела и не вынесен ни один приговор.