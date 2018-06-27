В Берлине Greenpeace подозревают в загрязнении воды

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Полиция Берлина начала дополнительное расследование в отношении активистов Greenpeace по подозрению в загрязнении воды после акции протеста в парке Большой Тиргартен.
"Сегодня после консультации с организацией по водоснабжению начали дополнительное расследование по подозрению в загрязнении воды", — сообщила полиция Берлина в Twitter.
В Greenpeace сообщили, что использованная в акции краска не токсична и не наносит ущерба окружающей среде. Однако полиция сомневается на этот счет. "Существует подозрение, что компонент краски может нарушить флору и фауну Шпрее", — отмечается в сообщении.