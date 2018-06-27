В Берлине Greenpeace подозревают в загрязнении воды

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Полиция Берлина начала дополнительное расследование в отношении активистов Greenpeace по подозрению в загрязнении воды после акции протеста в парке Большой Тиргартен.

Акция проводилась накануне заседания комиссии по использованию угля в Германии. Группа активистов организации покрасила дорогу с круговым движением вокруг Колонны Победы в Большом Тиргартене в желтый цвет, в результате с высоты птичьего полета проезжая часть выглядела как схематичное изображение солнца. Акция проходила под лозунгом "Солнце вместо угля", при покраске было использовано 3,5 тысячи литров краски. Во вторник полиция начала расследование инцидента.

"Сегодня после консультации с организацией по водоснабжению начали дополнительное расследование по подозрению в загрязнении воды", — сообщила полиция Берлина в Twitter.

В Greenpeace сообщили, что использованная в акции краска не токсична и не наносит ущерба окружающей среде. Однако полиция сомневается на этот счет. "Существует подозрение, что компонент краски может нарушить флору и фауну Шпрее", — отмечается в сообщении.