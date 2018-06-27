Главный оппозиционный кандидат снялся с выборов президента Латвии

РИГА, 27 июн — РИА Новости. Бывший епископ Латвийского союза баптистских общин Петерис Спрогис отказался от участия в предстоящих осенью выборах в сейм и заявил, что снимает свою кандидатуру на пост президента от партии "Согласие".

"Согласие" является крупнейшей оппозиционной партией Латвии. Ее поддерживает преимущественно русскоязычные жители страны. На протяжении последних 10 лет "Согласие" является самой популярной политической силой в стране.

"Спасибо за оказанную мне честь, я снимаю свою кандидатуру на пост президента и отказываюсь от участия в выборах", — написал Спрогис на своей страничке в Facebook.

На прошлой неделе Спрогис принял предложение председателя "Согласия" мэра Риги Нила Ушакова стать кандидатом партии на пост президента Латвии. Это вызвало бурную негативную реакцию среди представителей титульной нации: многие стали обвинять его в "предательстве" за решение баллотироваться от "русской партии".

В ответ Спрогис опубликовал в Facebook пост, в котором поделился чувствами человека, неожиданно для себя оказавшимся "предателем". "До сих пор и я, и окружающие меня люди верили, что я хороший человек, верный друг, священник… А потом меня пригласили принять участие в парламентских выборах, стать кандидатом на пост президента страны", — написал Спрогис. По его словам, он откликнулся на предложение политической силы, уже несколько выборов подряд получающей наибольшее количество голосов, но не входящей в коалицию только потому, что она "русская партия".

Выборы в сейм Латвии пройдут в октябре 2018 года.