В Раде рассказали, что ЕС предлагает создать на Украине лагеря для беженцев

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил о том, что представители Евросоюза ведут переговоры с украинским правительством о создании на территории страны лагерей для беженцев.

"У меня есть достоверная информация о том, что чиновники ЕС предлагают членам украинского правительства разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую помощь", — написал он у себя в Facebook.

Как подчеркнул член Радикальной партии Олега Ляшко, его однопартийцы выступают против подобного соглашения. По его словам, необходимо развивать собственную экономику, возрождать промышленность и сельское хозяйство и создавать новые рабочие места.

"Мы должны работать над тем, чтобы вернуть домой миллионы украинцев, которые вынуждены были поехать на край света в поисках заработка, а не заселять украинскую земля чужеземцами!", — добавил он.

На этой неделе в канцелярии президента Польши заявили о том, что миграционный кризис разделяет Европу. На неформальной встрече ЕС по миграции, которая состоялась в Брюсселе в воскресенье, участникам не удалось договориться о каких-либо конкретных решениях.