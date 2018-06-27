МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинская сторона отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы. Об этом заявил глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он отметил, что из-за отсутствия российских взносов Совету Европы приходится работать в режиме жесткой экономии, при котором организация не должна устраивать подобных мероприятий. По его словам, Украина вернула приглашение, поскольку не получила сведений о стоимости проведения приема.

"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приемы на сотни человек — не очень логичный шаг", — написал Арьев на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов для "поддержки организации в сложное время".

Отношения между Россией и Советом Европы обострились за последние несколько лет из-за введенных ПАСЕ санкций против делегации в связи с ситуацией вокруг Крыма.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что решение Москвы приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стало одной из главных причин финансовых трудностей у организации.