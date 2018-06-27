МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Украинская сторона отказалась идти на ежегодный большой прием к генеральному секретарю Совета Европы. Об этом заявил глава парламентской делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.
"В условиях, когда из-за финансового шантажа России СЕ экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приемы на сотни человек — не очень логичный шаг", — написал Арьев на своей странице в Facebook.
Он также заявил, что Украина добровольно пожертвовала 400 тысяч долларов для "поддержки организации в сложное время".
Отношения между Россией и Советом Европы обострились за последние несколько лет из-за введенных ПАСЕ санкций против делегации в связи с ситуацией вокруг Крыма.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что решение Москвы приостановить выплаты за 2017 год и части своего взноса за 2018 год стало одной из главных причин финансовых трудностей у организации.