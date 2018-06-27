Франция потребовала от Греции выдать россиянина Винника

АФИНЫ, 27 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Франция объявила россиянина Александра Винника в розыск по обвинению в отмывании денег и потребовала его выдачи из Греции, где он арестован по запросу США, сообщил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"В Грецию поступил запрос из Франции на Винника", — сказал он.

Винник является специалистом по криптовалютам. Он был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов. Выдачи Винника добивается также Россия.

"Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии", — сказал Мусатов.

По его словам, запрос повлечет и правовые последствия. "Пока не будет рассмотрен запрос Франции, Александр Винник останется в Греции. После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут так же первая инстанция и верховный суд", — полагает Мусатов.

"Я не исключаю, что какие-либо еще страны присоединятся к этому делу, как я и предполагал год назад", — добавил адвокат.