ВС Испании подтвердил обвинения против Пучдемона

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Судебная коллегия Верховного суда (ВС) Испании подтвердила выдвижение обвинений в мятеже и растрате госсредств против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 14 каталонских политиков.

Ранее Пучдемон и другие фигуранты "каталонского процесса" обжаловали выдвинутые против них обвинения.

"Суд отвергает выраженное в апелляциях мнение, что речь идет о политическом преследовании, и еще раз подтверждает, что в данном деле преследованию подлежат те, кто нарушил закон посредством деяний", — говорится в коммюнике.

Судьи также заявили, что полагают "достаточно разумным" квалифицировать деяния обвиняемых как мятеж, поскольку имело место организация восстания с неправомерным использованием властных полномочий.

Судья Верховного суда Испании Пабло Льярена 23 марта предъявил обвинения 25 каталонским политикам в связи с незаконным референдумом о независимости. Шесть человек, в том числе Пучдемон, объявлены в международный розыск, выданы ордера на их экстрадицию, девять политиков находятся в мадридских тюрьмах.