В Крыму посоветовали Киеву перед учениями поискать картинки С-400

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский посоветовал украинским властям впредь при проведении военных учений у границ Крыма в качестве профилактических мер смотреть в интернете на изображение российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Командование морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины с подчиненными артиллерийскими частями и подразделениями провели учения на территории Херсонской области у границ Крыма, сообщила в среду пресс-служба украинских ВМС. Артиллеристы "отработали вопросы поражения целей по позициям противника в глубине временно оккупированных территорий".

"Когда мы слышим, что в рамках так называемых воинских подразделений существуют некие морские пехотинцы и они там что-то отрабатывают, то мне кажется, что лучшей профилактикой этой истории для них будет ежедневный просмотр в интернете состояния вооружений, например, Черноморского флота Российской Федерации или других подразделений вооруженных сил нашей страны. Я думаю, что от просмотра изображения только одного комплекса С-400 у так называемых морских пехотинцев должно отпасть вообще какое бы то ни было желание участвовать в учениях, а тем более с нанесением каких-либо ударов по территории Республики Крым", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, смешно слушать сообщения об учениях вооруженных сил, особенно военно-морских, которых фактически нет.

"Мы все прекрасно помним, из чего они состоят — из подводной лодки "Запорожье", которая без аккумуляторов не может ни плавать, ни всплывать и фактически является одним грандиозным буйком. Это мнимые и фиктивные угрозы. Я сегодня прочитал замечательную публикацию о том, как смех продлевает жизнь. Я искренне благодарен нашим так называемым украинским коллегам за то, что они своими ежедневными сообщениями продлевают нам жизнь. Это все вызывает приступы совершено здорового и целебного смеха", — сказал вице-премьер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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