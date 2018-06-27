В ЕС пока не договорились о миграционных центрах вне союза

БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Предварительных договоренностей о создании перехватывающих центров вне ЕС для беженцев на данный момент нет, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"Мне неизвестно о том, чтобы подобные договоренности были достигнуты до сих пор хотя бы с одной страной", — заявил источник, добавив, что "позиция федерального правительства заключается в том, что, если есть желание что-то сделать там, надо говорить с конкретными государствами".

По словам источника, отсутствие договоренностей не означает, что "этого нельзя достичь, однако страны, которые могут рассматриваться в качестве партнеров, являются политически щепетильными, и с этой точки зрения предложение о сотрудничестве нужно начинать с разговора с теми государствами, которые, возможно, могут быть рассмотрены".

Он добавил, что пока, помимо активности в Ливии, пограничной службе которой оказывается поддержка со стороны ЕС, подобной работы не ведется.