Туск призвал ЕС подготовиться к "наихудшему сценарию" в отношениях с США

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.

Он призвал учитывать геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде.

"Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", — написал Туск в письме, направленном участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза.

По мнению Туска, разногласия США и Европы выходят за рамки торговли. "Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, как обстоят дела", — пообещал он.

Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к "наихудшим сценариям".

Отношения ЕС и США

Диалог Брюсселя и Вашингтона осложнился после введения США ввозных пошлин на металлы, а также некоторых других шагов, предпринятых Дональдом Трампом, — выхода из сделки с Ираном, Парижского соглашения по климату и Совета по правам человека ООН.

Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) сильно ухудшило отношения с ключевыми партнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры. Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.

Все чаще возникают разногласия и в вопросе антироссийских санкций. Призывы отказаться от них или смягчить ограничительную политику звучали из Австрии, Италии, Германии, Словакии. Вашингтону эта позиция не близка.