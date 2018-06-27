БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости. Глава Евросовета Дональд Туск считает, что Брюсселю следует быть готовым к неблагоприятным сценариям в диалоге с Вашингтоном.
Он призвал учитывать геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде.
"Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", — написал Туск в письме, направленном участникам предстоящего 28-29 июня саммита Евросоюза.
По мнению Туска, разногласия США и Европы выходят за рамки торговли. "Я поделюсь с вами своей политической оценкой того, как обстоят дела", — пообещал он.
Глава Евросовета добавил, что надеется на лучшее, но призвал подготовиться к "наихудшим сценариям".
Отношения ЕС и США
Введение в марте ввозных пошлин на сталь и алюминий (25% и 10% соответственно) сильно ухудшило отношения с ключевыми партнерами в Европе и Азии, последовали ответные меры. Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.
Все чаще возникают разногласия и в вопросе антироссийских санкций. Призывы отказаться от них или смягчить ограничительную политику звучали из Австрии, Италии, Германии, Словакии. Вашингтону эта позиция не близка.