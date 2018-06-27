В Испании задержали главу совета Валенсии по подозрению в коррупции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Испанские правоохранители задержали главу Совета провинции Валенсия, который подозревается в причастности к коррупционным схемам, пишет газета Pais.

Помимо социалиста Хорхе Родригеса Грамахе полицией были взяты под стражу начальник его канцелярии Рикард Гальего и еще несколько человек, связанные с Социалистической партией и валенсийской коалицией Compromís ("Обязательство").

Расследование, в рамках которого были произведены задержания, касается необоснованных назначений топ-менеджеров государственного предприятия Divalterra с зарплатой 50 тысяч евро в год.

Грамахе был задержан в своем кабинете в муниципалитете Онтеньенте, пост мэра которого он занимает. Стражи порядка уже провели обыски в здании правительства муниципалитета, штаб-квартире Divalterra и ряде частных домов, отмечает газета.