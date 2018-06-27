В ОЗХО отклонили поправки к проекту Британии по функциям организации

ГААГА (Нидерланды), 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Все поправки, внесенные в проект британского решения по наделению ОЗХО обвинительными функциями за применение химоружия, отклонены на специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, сообщил постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон.

Ранее сообщалось, что в проект решения предложены пять поправок: от Венесуэлы, Ирана, Белоруссии, Казахстана и Бурунди. По каждой поправке проводились обсуждения и голосование.

Как сообщил Уилсон в своем аккаунте в Twitter, в поддержку поправки Казахстана выступили 22 делегации, против — 76; в отношении белорусской поправки расклад был 23 против 78. Поправки Венесуэлы и Ирана поддержали соответственно 20 и 19 стран, в обоих случаях против выступили 79 делегаций. Последней рассматривали поправку Бурунди, ее поддержали 23, тогда как против выступили 78.

Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия, проходит в Гааге с 26 по 28 июня.

Накануне Россия, Сирия и Иран выступили против одобрения британского проекта консенсусом и настояли на проведении обсуждения и голосования. Также российская делегация, опираясь на правила организации, потребовала обсуждения каждой поправки.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон настаивает на созыве специальной сессии для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента с возможным отравлением экс-сотрудника российских спецслужб в Солсбери. Инициативу о встрече поддержали также Австралия, Болгария, Германия, Канада, Франция, Новая Зеландия, Польша, Румыния, США и Япония.