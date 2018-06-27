В территориальные воды Мальты вошло судно с 200 мигрантов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мальта разрешила судну Lifeline с более чем с 200 мигрантами на борту войти в свои территориальные воды утром 27 июня, сообщает издание Times of Malta.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини 22 июня обратился к властям Мальты с призывом открыть свои порты для судна Lifeline одноименной немецкой НПО. Островные власти сначала ответили на предложение Италии отказом. По словам итальянского министра Джузеппе Конте, после захода в порт корабль будет подвергнут расследованию, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал правила международного права.

Позже Италия и Мальта договорились принять судно Lifeline у берегов Мальты. При этом Италия обещала принять часть людей с его борта. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция в свою очередь готова разместить несколько десятков мигрантов. Позднее Португалия и Ирландия присоединились к списку стран, готовых оказать помощь мигрантам с судна.

Как сообщает издание, утром 27 июня судно сообщило о разрешении войти в территориальные воды Мальты. Lifeline ожидало этого разрешение с утра вторника, когда капитан заявил о том, что множество людей на борту страдают морской болезнью.

Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями, которые считают спасение мигрантов у ливийской береговой охраны неповиновением приказу. На борту находятся 234 мигранта, среди которых 70 несовершеннолетних, 14 женщин, три младенца и ребенок, пишет Times of Malta.