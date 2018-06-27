В территориальные воды Мальты вошло судно с 200 мигрантов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Мальта разрешила судну Lifeline с более чем с 200 мигрантами на борту войти в свои территориальные воды утром 27 июня, сообщает издание Times of Malta.
Позже Италия и Мальта договорились принять судно Lifeline у берегов Мальты. При этом Италия обещала принять часть людей с его борта. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция в свою очередь готова разместить несколько десятков мигрантов. Позднее Португалия и Ирландия присоединились к списку стран, готовых оказать помощь мигрантам с судна.
Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями, которые считают спасение мигрантов у ливийской береговой охраны неповиновением приказу. На борту находятся 234 мигранта, среди которых 70 несовершеннолетних, 14 женщин, три младенца и ребенок, пишет Times of Malta.