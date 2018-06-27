СМИ назвали возможное место начала третьей мировой войны

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Скрытая гонка вооружений между США, Китаем, Россией может привести к началу третьей мировой войны в космосе, пишет журнал Wired.
Космос уже сегодня стал похож на зону боевых действий, пишет Wired. В настоящий момент вокруг планеты вращается значительное число объектов. Ученые допускают, что однажды их количество достигнет порога, называемого эффектом Кесслера: столкновение двух крупных объектов приведет к появлению большого числа новых осколков и невозможности использования околоземного пространства.
Кроме того, ведущие "космические" державы ведут скрытные разработки технологий в области космоса, что затрудняет оценку возможностей потенциального противника и ведет к эскалации отношений, пишет Wired.
Так, например, Китай уже в этом году запустил спутник на обратную сторону Луны, став первой страной, отправившей туда луноход. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, на прошлой неделе объявил о создании Военно-космических сил, призвав достичь превосходства США в космосе.