СМИ назвали возможное место начала третьей мировой войны

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Скрытая гонка вооружений между США, Китаем, Россией может привести к началу третьей мировой войны в космосе, пишет журнал Wired.

Отмечается, что военные чиновники уже начали называть орбиту Земли новой "областью боевых действий". Так, например, экс-директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер называл разработку космических технологий потенциальными противниками США одной главных стратегических угроз для страны. Позднее преемник Клэппера Дэн Коутс также выражал опасения развитием потенциала России и Китая в космосе.

Космос уже сегодня стал похож на зону боевых действий, пишет Wired. В настоящий момент вокруг планеты вращается значительное число объектов. Ученые допускают, что однажды их количество достигнет порога, называемого эффектом Кесслера: столкновение двух крупных объектов приведет к появлению большого числа новых осколков и невозможности использования околоземного пространства.

Издание подчеркивает, что теоретически любое случайное уничтожение космического объекта США, России или Китая может быть воспринято как акт агрессии и объявление войны.

Кроме того, ведущие "космические" державы ведут скрытные разработки технологий в области космоса, что затрудняет оценку возможностей потенциального противника и ведет к эскалации отношений, пишет Wired.

Так, например, Китай уже в этом году запустил спутник на обратную сторону Луны, став первой страной, отправившей туда луноход. Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, на прошлой неделе объявил о создании Военно-космических сил, призвав достичь превосходства США в космосе.